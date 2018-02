‘Online shoppen over de grens straks makkelijker’

Consumenten kunnen straks makkelijker online gaan shoppen, zowel voor kleding en andere goederen als voor bijvoorbeeld hotelboekingen, autohuur of toegangskaartjes voor pretparken of muziekfestivals.

Het Europese Parlement maakte dat mogelijk door vanmiddag vroeg nieuwe regels aan te nemen tegen 'geoblocking': de bewuste beperking van online toegang tot goederen en diensten op basis van waar de consument zich bevindt, of de praktijk om hem of haar automatisch om te leiden naar een website in eigen land.

Een beetje handige consument kan daarmee een hoop geld uitsparen. ,,Wie via een Franse website een weekendje Euro Disney wil boeken, omdat het daar goedkoper is, kan dat straks probleemloos doen. Consumenten moeten vrij kunnen shoppen. Ze mogen in hun zoektocht naar de beste aanbiedingen niet gehinderd worden door obstakels, zoals het automatisch omgeleid worden naar websites uit hun eigen land”, aldus het nauw bij de onderhandelingen betrokken Vlaamse Parlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

'Gekke praktijk'

Volgens haar Nederlandse CDA-collega Lambert van Nistelrooij maken de nieuwe regels een einde aan de ‘gekke praktijk’ dat bijvoorbeeld Nederlanders die via internet een auto op Schiphol huren, duurder uit zijn dan iemand die dat vanuit het buitenland doet. Ook stemmen websites volgens hem vaak hun prijzen af op de portemonnee van hun cliënteel. ,,Die prijsdiscriminatie ondermijnt het vertrouwen in de Europese markt.”



Wie iets bij Mediamarkt in Duitsland wil kopen omdat het daar goedkoper is, mag niet langer worden omgeleid naar Mediamarkt in Nederland. ,,Ook mogen verkopers niet langer eisen dat consumenten een bankpas of creditcard uit een specifiek land hebben om een aankoop te kunnen doen. Als je met de auto zonder problemen de grens over kunt om iets te gaan kopen, waarom houden we die grenzen dan op internet nog overeind? Dat is niet uit te leggen”, aldus Van Nistelrooij.

Quote Als je met de auto zonder problemen de grens over kunt om iets te gaan kopen, waarom houden we die grenzen dan op internet nog overeind? CDA'er Lambert van Nistelrooij

,,Eindelijk één markt zonder grenzen”, reageert ook de Europese consumentenkoepel Beuc. ,,Consumenten kunnen eindelijk Europa-breed prijzen vergelijken en kopen waar ze willen, zonder discriminatie op basis van woonplaats.” De volgende stap is nu wel, aldus directeur-generaal Monique Goyens, dat de bezorgtarieven flink dalen. Pas dan kan zowel de consument als het verkopende bedrijf – wellicht vaak ook een MKB-bedrijf – optimaal profiteren.

Copyright

Tot verdriet van de consumentenkoepel vallen copyright beschermde producten als e-books of muziekstreaming en audiovisueel materiaal als films, sport en tv-series nog buiten de nieuwe regels. Volgens het CDA in Europa, dat dit ook betreurt, heeft dat te maken met de (juridische) spanning tussen de vrije markt en copyrights. Brussel heeft wel beloofd hier binnen twee jaar opnieuw naar te kijken. Volgens de Vlaamse Anneleen Van Bossuyt is die uitzondering juist wel goed: ,,Onvoorwaardelijke universele toegang tot series of andere producties zou de financiering ervan in het gedrang brengen. Dat zou leiden tot negatieve effecten op aanbod en culturele diversiteit.”