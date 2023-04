Onrust in Frankrijk houdt aan: opnieuw vernielingen tijdens pensioenprotest

Door het hele land vonden vandaag protesten plaats tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. In Parijs waren volgens de vakbonden 400.000 mensen op de been. Meer dan driehonderd mensen vielen restaurant La Rotonde binnen, waar president Emmanuel Macron in 2017 een verkiezingsoverwinning vierde. Er woedde kort een brandje.

Betogers drongen in de hoofdstad ook het kantoor van de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock kortstondig binnen. Verder werden wegen en universiteiten geblokkeerd, evenals de toegang tot een deel van luchthaven Charles de Gaulle.

Arrestaties en gewonden

In onder meer Parijs, Lyon en Nantes kwam het tot relletjes. Volgens Franse media raakten in de hoofdstad demonstranten en zeker vier politiemensen gewond. Aan het eind van de middag waren er twintig arrestaties verricht. In Lyon werden winkels beschadigd en in Nantes zette de politie traangas in. Daar werden meer dan twintig mensen aangehouden. In Lyon raakten negen agenten gewond en werden negen arrestaties gemeld.

Ook in steden als Bordeaux, Rennes, Brest, Nice, Marseille, Perpignan en Clermont-Ferrand gingen mensen de straat op, maar over het algemeen minder dan op de vorige grote protestdag eind maart. De autoriteiten hadden in het hele land tot 800.000 demonstranten verwacht.

Een dag eerder hadden regering en vakbonden vruchteloze gesprekken gevoerd over de maatregelen die het pensioenstelsel volgens de regering weer betaalbaar moet maken. De zogenoemde Constitutionele Raad kan de hervorming nog (deels) terugdraaien. Sinds Macron half maart met deze wet kwam, zijn volgens de regering meer dan 1850 arrestaties verricht bij ongeregeldheden.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: