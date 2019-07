Onrust over beoogde vrijlating ‘extreemste vrouwelijke pedofiel ooit’

In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over de aanstaande vrijlating van de 49-jarige Vanessa Marks, die in 2009 werd veroordeeld voor seksueel misbruik van baby's en peuters in het kinderdagverblijf waar ze werkte. Marks wordt in haar vaderland de ‘extreemste vrouwelijke pedofiel ooit’ genoemd. Haar ex-man vreest dat Vanessa in vrijheid weer de fout in zal gaan. ,,Ze is en blijft manipulatief, een sluipend luipaard dat altijd zal jagen op kinderen.”

Vanessa Marks kreeg in 2009 een gevangenisstraf van minimaal zeven jaar. Begin 2017 werd haar detentie echter met onbepaalde tijd verlengd, omdat een beoordelingscommissie concludeerde dat ze op dat moment nog altijd een risico voor de samenleving was. Diezelfde commissie meent nu dat Marks wel klaar is om de draad van haar leven buiten de cel op te pakken.



Een zeer slecht plan, vindt haar man Andrew George (51), die direct wegging bij zijn vrouw toen bekend was geworden wat ze op haar kerfstok had. Hij en hun twee dochters hebben geen enkel contact meer met Vanessa. ,,We zitten voor altijd opgezadeld met een trauma, verklaarde hij na haar aanhouding.



De pedofiele vrouw maakte in de jaren voordat ze werd aangehouden minstens 64 foto's van momenten waarop ze piepjonge kinderen misbruikte in een kamertje in het dagverblijf dat werd gebruikt om luiers te verwisselen. Ze gaf toe in ieder geval dertien kinderen seksueel te hebben misbruikt, maar heeft nooit de namen van de slachtoffertjes genoemd.



Later bleek dat ze onderdeel was van een pedofielennetwerkje waarin ook een vrouwelijke collega van Marks actief was. Angela Allen, de medeplichtige, kreeg vijf jaar cel voor het verkrachten van een 3-jarig meisje. De mannelijke leider van de bende, Colin Blanchard, komt op zijn vroegst in 2020 vrij. De zaak kwam aan het licht toen een zakenpartner van Blanchard foto's op zijn computer ontdekte. Een groot deel van die kiekjes bleek gemaakt door Marks en Allen.

Quote Wat zij deed, was kindermis­han­de­ling in de meest duivelse vorm Andrew George

Duivels

Volgens de ex-man van Marks was hij een gebroken man toen hij in 2009 ontdekte wat zijn vrouw had gedaan. ,,Ik heb nooit iets achter haar gezocht. Dit drama moet ik de rest van mijn leven met me meedragen”, vertelt hij eerder aan de Britse tabloid Daily Mail. Hij wil het liefste nooit meer met zijn ex worden geassocieerd en is blij dat ze weer haar meisjesnaam gebruikt. Maar hij gruwelt bij de gedachte dat Vanessa misschien straks met een andere identiteit en een ander uiterlijk in de maatschappij terugkeert. ,,Een vreselijke gedachte voor alle ouders van kinderen die zijn misbruikt. En de slachtoffers zelf. Want wat zij deed, was kindermishandeling in de meest duivelse vorm.”

De speciale commissie die eind deze maand over de vrijlating van de vrouw moet beslissen, heeft nog geen definitieve knopen doorgehakt. Wel kwam de commissie met een korte verklaring. Daarin staat dat Marks alleen de gevangenis mag verlaten als honderd procent zeker is dat ze geen gevaar meer zal zijn voor kinderen en de openbare veiligheid. De beslissing wordt eind deze maand verwacht.