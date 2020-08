Onrust VS na neerschieten zwarte man ‘voor ogen van zoons’, politie zet traangas in

Nadat de politie de demonstratie probeerde op te breken met behulp van traangas, werden drie gebouwen en een vrachtwagen in brand gezet door relschoppers. De demonstranten gooiden ook met waterflessen en vuurwerk naar de politie. De gouverneur van Wisconsin Tony Evers had de nationale garde ingezet om plunderingen te voorkomen en de hulpdiensten te beschermen. Eerdere demonstraties in Kenosha sloegen om in plunderingen en rellen.

Buitensporig politiegeweld

Blake werd neergeschoten nadat de politie vanwege een melding van huiselijk geweld was uitgerukt. Hij is in zorgelijke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Het incident kwam nadat de afgelopen maanden in en buiten de VS massaal is gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld. De verontwaardiging volgde op de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd. Hij werd op 25 mei in de stad Minneapolis omgebracht door een witte agent, die minutenlang met zijn knie op Floyds nek drukte.