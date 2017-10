Onschuldige veroordeelde in VS vrij na 23 jaar cel

Rusland: agressieve Iran-koers VS is gedoemd te mislukken

13 oktober Volgens Rusland is de nieuwe 'agressieve' koers van de VS tegenover Iran gedoemd te mislukken. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat de speech van Trump ,,nogmaals de ontoelaatbaarheid onderstreept van het gebruik van agressieve en dreigende retoriek in internationale betrekkingen."