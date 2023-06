Ontevreden acteurs staken in Disneyland Parijs: ‘De muis moet betalen’

Door de staking worden bepaalde shows en activiteiten verstoord of zelfs geannuleerd, laat Disneyland Parijs weten. ‘De Disneyparken en -hotels blijven open en we zullen er alles aan doen om de best mogelijke ervaring te blijven bieden’, schrijft het entertainmentpark in een verklaring. ‘Indien u dit wenst, kunt u uw bezoek uitstellen naar een latere datum. Onze oprechte excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip.’

200 euro extra

De castleden, oftewel de mensen die bijvoorbeeld in de bekende pakken zitten, strijden voor een hoger loon. Ze worden daarbij gesteund door drie verschillende vakbonden. Zo willen de medewerkers allemaal een loonsverhoging van 200 euro netto, dubbel loon op zondag en een verdubbeling van de kilometerheffing. Ze willen ook dat de flexibele diensten met uiteenlopende tijden alleen vrijwillig worden voortgezet.

Op de website Cast on strike zeggen de medewerkers: ‘De werkomstandigheden werden slechter, de inflatie maakte het leven veel duurder dan voorheen en Disney weigert ronduit om ons leefbare, eerlijke lonen te betalen.’ Op sociale media zijn filmpjes en foto’s te zien van stakende medewerkers.



Grimmige sfeer

Op 25 mei vond er ook een staking plaats. Toen kwam Disney met de oplossing om iedere medewerker die meer dan een jaar in dienst is een eenmalige bonus van 125 euro uit te keren. Daar zijn de castleden en vakbonden niet mee akkoord gegaan en dus gaan de stakingen door. Tijdens de staking van maandag ontstond een grimmige sfeer toen stakers van het park naar de Walt Disney Studio’s wilden lopen. Ze werden voor de doorgang tegengehouden door bewakers. Op een video op Twitter is te zien hoe de actievoerders zich massaal in de deuropening storten wanneer deze opengaat.

Hoe lang de stakingen in Disneyland Parijs nog doorgaan is niet bekend. ‘Het is genoeg. We gaan staken. De muis moet betalen’, is te lezen op de website van de stakers.

