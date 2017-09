Onthullen oude dossiers nieuwe geheimen over de moord op JFK?

Wetenschappers en amateurhistorici wachten met smart op de vrijgave van tienduizenden documenten over de moord op president John F. Kennedy in 1963. Als Donald Trump niet dwarsligt komen de dossiers vòòr 26 oktober ter inzage.

Wat gaat Donald Trump doen? Laat hij de wet zijn werk doen of grijpt hij in? In het eerste geval zullen de Nationale Archieven tienduizenden dossiers over de moord op John F. Kennedy moeten vrijgeven. Het parlement heeft in 1992 bepaald dat de documenten binnen 25 jaar moeten worden geopenbaard. In het laatste geval, als Trump een veto uitspreekt, geeft de 45ste president van de Verenigde Staten extra voedsel aan alle complottheorieën over een van de meest geruchtmakende moordaanslagen van de vorige eeuw.

FBI en CIA

Onduidelijk is of de federale recherche FBI of de inlichtingendienst CIA Donald Trump hebben geadviseerd om in te grijpen. De vraag ligt voor de hand omdat de bulk van de dossiers zijn opgesteld door beide diensten. Historici menen dat Trump de boel op zijn beloop moet laten. ,,Het volk heeft recht op de feiten, moet weten wat de overheid al die jaren heeft willen verbergen'', zegt Larry Sabato, directeur van het Centrum voor Politiek van de Universiteit van Virginia en auteur van een boek over JFK. ,,We hadden al veel langer moeten kunnen beschikken over deze informatie.''

,,Verwacht niet dat de documenten schokkende onthullingen bevatten, zegt rechter John Tunheim. Hij was voorzitter van de onafhankelijke commissie die in de jaren 90 veel dossiers over de affaire heeft vrijgegeven en heeft bepaald hoe lang de andere stukken geheim moesten blijven.

Lee Harvey Oswald

Sabato en andere JFK-kenners geloven dat de documenten in elk geval een beter beeld zullen geven van het bezoek van moordenaar Lee Harvey Oswald aan Mexico-Stad, een week voor hij in Dallas het dodelijke schot afvuurde. Oswald, die na de moord werd doodgeschoten door Jack Ruby, bezocht in de Mexicaanse hoofdstad de ambassades van Cuba en van de toenmalige Sovjet-Unie. Volgens de Commissie Warren die in opdracht van president Lyndon B. Johnson onderzoek verrichtte, haalde hij daar visa op om beide landen te kunnen bezoeken. ,,Als er nog onontdekte goudklompjes in de dossiers zitten komt dat omdat we toen mogelijk anders hebben gedacht over feiten dan nu'', zegt John Tunheim, momenteel federaal rechter in de staat Minnesota.

