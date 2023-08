Onthulling Franse verzetsman (98) leidt tot opgravingen bij ‘geheim’ massagraf met Duitse soldaten

Bijna tachtig jaar nadat ze door Franse verzetslieden werden geëxecuteerd, is bij het stadje Meymac in Midden-Frankrijk begonnen met opgravingen naar de stoffelijke resten van 46 Wehrmacht-soldaten en een vermoedelijke collaborateur.

Voor de werkzaamheden zijn tien dagen uitgetrokken. In het gebied, dat met behulp van grondradar zal worden doorzocht, zijn ruim 30 bomen gekapt. Een twintigtal archeologen, antropologen en mensen die hen ondersteunen hopen de ‘zware klus’ te klaren.

De operatie volgt op onthullingen van een Franse verzetsveteraan. Hij noemde het bosgebied Le Vert in mei als de locatie van het massagraf. De specialisten die het onderzoek uitvoeren, hebben rust en concentratie nodig. Daarom koos de prefectuur van Corrèze ervoor de media aan het begin van het onderzoek uit te nodigen. Daarna is de plek niet meer toegankelijk voor buitenstaanders.

Verzetsveteraan Edmond Réveil is opgelucht dat het ‘geheim van Mymac’ na bijna tachtig jaar is onthuld. ,,Het moest bekend worden en ik denk dat het nu voorbij is. Ik ben 98 jaar en wil mijn rust’’, zei hij woensdagmorgen tegen regioverslaggevers van France 3. De negentiger voelde volgens de publieke zender ‘in de schemering van zijn leven de behoefte om alles te vertellen omdat het gewicht van dit vuile oorlogsverhaal hem te veel werd.’

Verzetsveteraan Edmond Réveil.

Oorlogsmisdaad

Het doodschieten van de 46 Duitse soldaten en een vermeende vrouwelijke collaborateur (20) was volgens Réveil een oorlogsmisdaad, aangezien ze ongewapend waren en de executie door hogerhand werd bevolen. Het misdrijf is inmiddels verjaard omdat het meer dan 30 jaar geleden plaatsvond.

De Fransman, de laatste ooggetuige die nog leeft, maakte deel uit van de Franse verzetsbeweging FTP, die in 1942 werd opgericht door de leiding van de Franse communistische partij. Die had begin juni 1944 in de stad Tulle talloze gevangenen gemaakt bij een aanval op een school waar Duitse soldaten waren ingekwartierd. De Waffen-SS had in de stad 99 onschuldige burgers opgehangen. De verzetsgroep trok zich met de gevangengenomen Duitse soldaten en vermeende collaborateur, die voor de Gestapo zou hebben gewerkt, terug in een bosgebied.

,,Men was niet voorbereid op zoveel gevangenen”, zei Réveil maandag in een interview met de regionale krant La Montagne. Een deel van hen - de 46 Duitse soldaten en vrouwelijke collaborateur - werd doorgeschoven naar de afdeling waarvoor hij werkte als koerier. ,,We kregen orders om hen dood te schieten.’’ Vier verzetsleden onder wie de toen 18-jarige Fransman weigerden, de anderen schoten elk een Duitser dood.

Geloot

,,Omdat niemand de vrouw wilde doden, was er geloot. Daarna moesten de gevangenen hun eigen graf graven en vertelde onze commandant, een Duitstalige Elzasser, hen huilend dat ze geëxecuteerd zouden worden. Voor hun dood keken de gevangenen naar foto’s van hun dierbaren thuis. Het waren geen jonge soldaten want de jongeren waren in Rusland. Na de executie gooiden we kalk op het massagraf. Het rook naar bloed. We hebben het er daarna nooit meer over gehad.”

Het voertuig met grondradar dat de bodem in het bosgebied scande.

Publiek geheim

De executie van de Duitse krijgsgevangenen was een publiek geheim in Meymac. De feiten werden onthuld in een historisch werk maar de inwoners wilden later geen oude wonden openrijten en zwegen erover. De locatie bleef geheim tot de onthulling ervan door Réveil.

De Duitse Oorlogsgravencommissie was in de jaren zestig al op zoek naar de lichamen van de soldaten. Van elf van hen werden in 1967 de stoffelijke resten gevonden en begraven op een Duitse militaire begraafplaats in het westen van Frankrijk. De burgemeester van Meymac vroeg de oorlogsgravencommissie in 1969 om de zoekactie niet voort te zetten. Mogelijk uit bezorgdheid dat de reputatie van de Franse verzetsstrijders geschaad zou kunnen worden.

Een boeket bloemen met een lint in de Duitse driekleur bij het bosgebied met het vermoedelijke massagraf.

De Franse Rijksdienst voor Veteranen en Oorlogsslachtoffers (ONaCVG), die samenwerkt met de Duitse oorlogsgravencommissie, wist na de onthulling van Réveil een plek te lokaliseren waar de soldaten vermoedelijk begraven liggen, vooral vanwege de grootte en de vele ‘metaaleffecten’ die van de uniformen en medailles van de slachtoffers zouden komen.

Als de stoffelijke resten van de 46 Duitse soldaten worden gevonden, zullen ze worden onderzocht in het antropologisch instituut in Marseille. Wetenschappers proberen aan de hand van botten, haar en uniformen de identiteit van de slachtoffers te achterhalen. Zodra die bekend is, zal de Duitse Oorlogsgravencommissie contact opnemen met de families. Zij hebben de keuze: de stoffelijke resten laten terugkeren naar Duitsland of ze laten begraven op een Duitse militaire begraafplaats in Frankrijk.

Volledig scherm © AFP