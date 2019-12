Ontruiming kerstmarkt Berlijn: twee arrestaties maar geen verdacht voorwerp gevonden

Kerstmarkt in Nice geëvacu­eerd: man dreigde “de boel op te blazen”

18:29 De kerstmarkt in het centrum van de Zuid-Franse kuststad Nice is vanmiddag twee uur lang ontruimd. De autoriteiten gingen over tot evacuatie nadat een mannelijke bezoeker had gedreigd “de boel op te blazen.” Hij werd enkele minuten later gearresteerd, verklaarde burgemeester Chistian Estrosi tegenover persagentschap AFP.