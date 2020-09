‘Ontslagen campagneleider Trump opgepakt na dreiging met zelfmoord’

Volgens de politie had Parscale tien vuurwapens in zijn huis in Fort Lauderdale (Florida). In een bodycam-video van de politie is te zien hoe Parscale’s echtgenote in een handdoek en bikini buiten staat en de toegesnelde politie uitlegt dat haar man ‘gek doet’ en een geladen pistool heeft. Even later komt hij met ontbloot bovenlichaam en een blik bier in zijn hand naar buiten. Daarop wordt hij door de politie tegen de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Hij is in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen voor onderzoek.



Volgens zijn vrouw was hij de laatste weken agressief geworden. ,,Ik zag meerdere grote kneuzingen op haar beide armen, haar wang en haar voorhoofd’’, schreef rechercheur Steven Smith in zijn proces verbaal. ,,Toen ik vroeg hoe ze daaraan was gekomen verklaarde ze dat Brad Parscale haar slaat.’’