Ontsnapping migranten na noodlanding vliegtuig: actie mogelijk voorbereid op Facebook

De Spaanse politie onderzoekt of de ontsnapping van 24 migranten uit een Marokkaans vliegtuig, vrijdagavond op Mallorca na een geveinsde ziekte van een passagier, gepland is op Facebook.

Het gaat om een bericht in een Marokkaanse Facebookgroep met de naam Brooklyn waarin de gebeurtenissen van vrijdag al zouden zijn beschreven. In de Arabische tekst van de in juli geplaatste post, waarvan alleen nog een screenshot bestaat, staat: ‘Je moet tickets boeken van Casablanca naar Istanboel via Spanje (...). Zodra je over Spanje vliegt, doet een van jullie alsof hij ziek is en begint te schreeuwen. Zijn vrienden moeten chaos veroorzaken en om hulp vragen zodat de zieke snel gered wordt voordat hij sterft. Deze truc dwingt de gezagvoerder een noodlanding te maken, waarna de ontsnappingspoging ondernomen moet worden.’

Dat wordt gesproken over tickets voor een vlucht van Marokko naar Turkije heeft volgens het Spaanse persbureau EFE te maken met het gegeven dat Marokkanen geen visum nodig hebben voor dat land. In het bericht werden 40 vrijwilligers gezocht voor de actie. De groepsbeheerder herplaatste het ontsnappingsplan na het succes van de actie vergezeld van de boodschap ‘Brooklyn is niet zomaar een groep maar een legende.’

De politie vermoedde al dat er sprake was van een doelgerichte actie om Spanje illegaal binnen te komen. Daarbij ontsnapten vrijdagavond 24 passagiers uit een Airbus A320 van Air Arabia Maroc. Vlucht 437 maakte een noodlanding op de luchthaven van Palma de Mallorca nadat een Marokkaanse passagier ogenschijnlijk een aanval had gekregen als gevolg van suikerziekte. Terwijl een ambulance het vliegtuig naderde om de zieke passagier op te halen, zagen 22 medepassagiers hun kans schoon het toestel te verlaten. Ze vluchtten aanvankelijk via de landingsbaan. Het incident veroorzaakte chaos op het vliegveld, dat urenlang dicht was. Veel vluchten werden vertraagd of moesten uitwijken.

Twaalf arrestaties

De patiënt en iemand die hem begeleidde, gingen ervandoor bij aankomst in het ziekenhuis. De politie lanceerde een grote opsporingsactie. Die leidde vrijdagavond en zaterdag tot de arrestatie van twaalf mannen. Ze worden verdacht van opruiing, illegale binnenkomst in Spanje en openbare ordeverstoring en werden maandag voor de onderzoeksrechter geleid. Hen hangt een strafrechtelijke procedure boven het hoofd.

Onder de arrestanten bevindt zich de ‘patiënt’. De politie pakte hem vorig jaar ook al op in het Zuid-Spaanse luxeoord Marbella. De Marokkaan heeft een strafblad wegens aanvallen en verzet tegen vertegenwoordigers van autoriteiten en het veroorzaken van schade. Ook de jongeman die hem naar het ziekenhuis begeleidde zit vast, net als iemand die de wetshandhaver in het vliegtuig aanviel.

Ruim 15.000 leden

De bewuste Facebookgroep heeft ruim 15.000 leden die er grappen uitwisselen en zich ontspannen maar ook inzamelingsacties voor armen organiseren, legde een van de meest actieve leden aan het Spaanse persbureau uit. Zo lanceerde ‘Brooklyn’ vorig jaar een initiatief genaamd ‘verwarm mij’ waarmee 33.000 euro werd opgehaald om winterkleren te kopen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De groep organiseert ook inzamelingen om de medicijnen van arme Marokkanen te financieren.

Volledig scherm Twee van de twaalf arrestanten begeleid door agenten naar hun voorgeleiding voor de onderzoeksrechter in Palma. © EPA

