Ontspoorde militair maandag voor huis van topviroloog gezien, klopjacht gaat door

jurgen coningsDe zoektocht naar de voortvluchtige en vermoedelijk zwaarbewapende Belgische militair Jürgen Conings, die het op virologen en politici voorzien zou hebben, heeft nog niks opgeleverd. Het uitkammen van een afgezet gebied in het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen bleef zonder resultaat, meldt het Federaal Parket. Conings is sinds maandag spoorloos. Op de dag van zijn verdwijning is hij gezien voor het huis van topviroloog Marc Van Ranst, die hij met de dood heeft bedreigd, bevestigen bronnen aan VTM Nieuws.

Procureur Wenke Roggen maakte gisteravond laat bekend dat de massale zoektocht door 250 politieagenten en 150 militairen naar de 46-jarige rechts-extremist tot dusver zonder resultaat is gebleven. ,,De ‘sweeping’ van de omtrek heeft niet geleid tot het aantreffen van de gezochte persoon’’, aldus Roggen. ,,De zoektocht gaat nu verder.’’

Klopjacht

Opnieuw zijn er zwaarbewapende militairen in het park aanwezig. Wel zouden dat er vooralsnog minder zijn dan in de afgelopen dagen, laat een VTM-journalist ter plaatse vrijdagmorgen weten.

Er kwam donderdagavond geen antwoord op de vraag of Conings zich in het gebied bevindt. Ook op de vraag of er nog andere aanwijzingen zijn in het onderzoek, werd geen antwoord gegeven.

Het Belgische federaal parket overlegt vandaag over de vervolgstappen in de klopjacht naar de de voortvluchtige geradicaliseerde militair Jurgen Conings. ,,We hadden concrete aanwijzingen dat hij in het park zat”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. ,,Dat hij niet is aangetroffen, hoeft niet te betekenen dat hij niet in de omgeving is of was. Alle elementen in het onderzoek worden nu geanalyseerd en we bekijken wat de volgende stappen zullen zijn. Alle pistes liggen open, we sluiten niets uit.”

‘Op scherp’

Een colonne van een dertigtal politievoertuigen is donderdagnacht na het het uitkammen van het afgezette gebied teruggekeerd naar een toegangspoort van het Nationaal Park. Een moskee in de nabijgelegen plaats Eisden-Tuinwijk kreeg voor de nacht extra bewaking van agenten van de lokale politie.

Het uitkammen van het gebied ging donderdag aan het einde van de middag van start. Het doorzochte gebied heeft een omtrek van zo’n 20 kilometer. De klopjacht naar de schietinstructeur had in Nederland tot gevolg gehad dat het knooppunt Kerensheide bij het Limburgse Stein donderdag werd afgezet. De Limburgse politie bewaakte op verzoek van de Belgen de grens, laat een woordvoerder weten.

,,De grenzen zijn nu weer open, en zover ik weet is er verder geen Nederlandse bemoeienis op Belgisch grondgebied", aldus de politie vrijdag. ,,We houden de situatie in de gaten en hebben met contact met de Belgische autoriteiten over de ontwikkelingen.”

Oversteek

Volgens de Limburgse politie was er donderdag geen informatie die er op duidde dat Conings mogelijk de oversteek naar Nederland zou willen wagen. ,,We blijven alert op bewegingen bij de grens. Onze taak is nu redelijk beperkt: het blijft monitoren, scherp blijven en in actie kunnen komen wanneer dat nodig is. Nederlandse politie-eenheden in de grensstreek staan ‘op scherp’ zolang Conings gezocht wordt, heeft een woordvoerster van de Landelijke Eenheid eerder gezegd.

De zoektocht naar de voortvluchtige militair ging donderdag de derde dag in en leek in de loop van de middag - net als een dag eerder - naar een hoogtepunt toe te werken. Rond 15.15 uur vertrok een zeer indrukwekkende colonne met speciale eenheden naar een bosgebied. Het ging om tientallen voertuigen van politiediensten uit België, Nederland, Luxemburg (Benelux) en Duitsland.

Bivak

De actie van de grote krijgsmacht, met ook voertuigen met Nederlands kenteken, richtte zich op de N75 tussen As en Lanklaar, aan de bovenkant van het Nationaal Park Hoge Kempen. Er waren veel manschappen die het bos meter voor meter uitkamden en om de paar meter stond op die weg een politieagent met kogelwerend vest klaar om alles in de gaten te houden en indien nodig in actie te komen. Belgische media meldden de aanwezigheid van Nederlandse speciale eenheden in de klopjacht en eenheden die de grensovergang naar Nederland bewaken.

Het Belgische Nieuwsblad meldde aan het begin van de avond - op basis van bronnen - dat er tijdens de ‘sweeping’ door militairen in het natuurgebied een ingericht bivakplekje zou zijn gevonden, dat mogelijk van Conings is. Het gaat volgens het dagblad om een tent, een slaapzak en nog wat spullen. Het federaal parket wil niet reageren op de mogelijke vondst, maar Het Laatste Nieuws kwam iets later met hetzelfde nieuwsfeit: Er is een achtergelaten camouflagetent gevonden. Binnen lag een omgevallen kruk en een glazen pot. Er wordt nu bekeken of er een link is met Conings. De kans bestaat ook dat het om een achtergelaten jagerstent gaat. Later op de avond hebben militairen ook een overdekt kamp gevonden in bushcraftstijl. Ook hier wordt onderzocht of er een verband is met de voortvluchtige militair.

,,We gaan ervan uit dat Conings nog leeft en zich schuilhoudt in dit natuurgebied”, klonk het eerder op donderdag uit de mond van parketwoordvoerster Wenke Roggen. ,,Er zijn elementen in het onderzoek die daar naar wijzen. Er is hulp gevraagd aan de buurlanden om extra manschappen te leveren. We weten welke zware wapens hij nog in zijn bezit heeft. Er zijn inderdaad schoten geregistreerd gisteren, maar meer weten we daar niet over.”

Schoten

Het zestal knallen volgde elkaar gisteren rond 18.30 uur traag op. De kans bestaat dus dat Conings - schietinstructeur en Afghanistanveteraan - verantwoordelijk was en dat hij even wilde ‘testen’. Sommige buurtbewoners en woordvoerders verklaarden ook deze ochtend geweerschoten in het Nationaal Park Hoge Kempen gehoord te hebben, maar verdere actie bleef daarna uit.

,,We gaan deze namiddag een zeer grondige sweeping van de plek doen waar de verdachte zich vermoedelijk verborgen houdt”, ging Roggen verder. ,,Het is een groot en moeilijk toegankelijk terrein. Onze manschappen staan hier al 48 uur en willen de operatie natuurlijk zo snel mogelijk beëindigen. We gaan door tot we de betrokkene gevonden hebben. Pantservoertuigen met infraroodsensoren zijn noodzakelijk en niet overdreven.”

Agenten, militairen en een hond in het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen.

Grote krijgsmacht

In de grootscheepse zoektocht naar de zwaarbewapende korporaal blijft alle aandacht gericht op het Nationaal Park Hoge Kempen. Donderdag werden ongeveer 250 agenten, 150 militairen, speciale eenheden en leden van ontmijningsdienst DOVO en speurhonden ingezet.

Conings zou zich in de bossen schuilhouden met een machinepistool en een handvuurwapen. De zoektocht begon nadat hij maandagavond niet was teruggekeerd naar huis en dinsdag afscheidsbrieven waren gevonden en ook zware wapens, waaronder een viertal antitankwapens die hij uit een wapendepot meenam. De zeer ervaren schietinstructeur uit het Belgische leger houdt er extreemrechtse ideeën op na en heeft ernstige dreigementen geuit tegen onder anderen de Belgische viroloog Marc Van Ranst.

Van Ranst: geen medelijden met Conings Marc Van Ranst, de Belgische viroloog die met zijn gezin moest onderduiken vanwege ernstige bedreigingen aan zijn adres door Jurgen Conings, heeft geen medelijden met de voortvluchtige militair. ,,Die man laat geen indruk achter op mij", zegt hij in een interview met De Morgen. ,,Iedereen kiest zijn eigen pad. Het is mogelijk dat die man ziek is, en hopelijk krijgt hij hulp als ze hem gevonden hebben. Verder heeft het leven een tendens om altijd verder te gaan. Ook dit zal dus weer voorbijgaan: het is vervelend voor mij, maar ook niet meer dan dat.” ‘Haatspraak’ De viroloog zegt dat hij en zijn collega's al maandenlang bedreigingen krijgen. Zulke ‘haatspraak’ moet wat hem betreft strenger bestraft kunnen worden. ,,Iets dat moeilijker te realiseren is, maar volgens mij wel wenselijk, is dat anonieme profielen op sociale media gewoon niet meer zouden mogen bestaan.” Van Ranst is alles behalve van plan zijn gedrag aan te passen, nu hij heeft moeten onderduiken. ,,Geradicaliseerde mensen van extremistische stromingen, al dan niet uitgerust met raketlanceerders, gaan mijn leven allerminst bepalen", zegt de Belg. ,,Als je toegeeft aan online intimidatie, lok je enkel nog meer intimidatie uit. ,,Xenofobe of racistische praat zal van mij steeds een antwoord krijgen.” Volledig scherm © BELGA

Donderdagmiddag cirkelde er nog een helikopter rond boven het appartement van de viroloog. Het bleek te gaan om een ‘preventieve actie, na een melding in verband met de gezochte militair’. Rond 15.00 uur liet de politie weten dat Conings niet is aangetroffen. ‘Alles is veilig’.

Veel ouders in het gebied hebben hun kinderen van school gehouden, zeiden schooldirecteuren tegen het Nieuwsblad. Volgens de krant gaat het met name om kinderen uit gezinnen met een migratie-achtergrond uit angst voor de extreemrechtse ideeën van de militair. Ook worden moskeeën in de buurt bewaakt door de politie.

Vriendin scherpschutter

Zijn vriendin Gwendy, die de politie belde toen haar vriend niet terugkwam van zijn werk en een afscheidsboodschap vond, heeft tegen VTM Nieuws gereageerd op de klopjacht. ,,Ik ben radeloos en weet niet goed wat hem hiertoe bewogen heeft, om deze situatie te creëren. (...) Hij is een heel liefdevolle partner geweest voor mij. Ook voor vrienden en familie stond hij altijd klaar.”

Volgens haar wees niets op een mogelijke ontsporing. Afgelopen weekend hebben ze samen nog op het terras gezeten. ,,In het weekend hebben we het nog heel plezant en gezellig gehad. Blij dat we eindelijk weer eens een terrasje mochten doen en konden genieten van de opening van de horeca.’’

Quote Ik ben radeloos en weet niet goed wat hem hiertoe bewogen heeft Vriendin Gwendy

Gwendy is in shock, zegt ze. De man met wie ze al zeven jaar samen is, die ze ‘haar stoere, lieve knuffelbeer’ noemt en die een ‘liefdevolle vader’ is voor zijn twee kinderen en haar dochter, is al twee dagen lang de meest gezochte man van België. Zijn foto wordt getoond in alle journaals, en de meest verontrustende verhalen over hem doen de ronde. ,,Ik hoor dat ook allemaal”, zegt Gwendy. ,,En de foto die getoond wordt, dát is Jurgen. Dié man ken ik. Maar de verhalen die over hem verteld worden, die ken ik niét. Er wordt van hem een typetje gemaakt: een soort rambo, een gevaarlijke extremist die een aanslag wil plegen. Maar dat is niet ‘mijne Jurgen’. Zo ken ik hem helemaal niet. Voor zover ik weet had hij helemaal geen extremistische gedachten. En voor zover ik weet heeft hij Marc Van Ranst nooit bedreigd.”

Ja, hij kon wel eens op hem vloeken als hij weer eens op televisie kwam vertellen dat we dit of dit niet meer mochten, omwille van de coronamaatregelen, zegt Gwendy. ,,Maar zijn er niet heel veel mensen die daarop vloeken, die het allemaal kotsbeu zijn? Met de hand op het hart: ik heb nooit iets opgevangen over doodsbedreigingen. Als straks zou blijken dat alle verhalen die nu over Jurgen de ronde doen toch kloppen, en dat ik mijn eigen man dus niet kende, dan... Ja, dan weet ik het ook niet. Daar wil ik nu liever niet aan denken. Voor mij is hij nog altijd mijn lieve man, die ik ontzettend mis.”



Nazisympathieën

Ondertussen werpen veel Belgen de vraag op hoe Conings, die bij de veiligheidsdiensten te boek stond als extreemrechts en potentieel gevaarlijk, zo gemakkelijk aan zulke zware wapens kon komen. De doorgewinterde militair, die bij de militaire politie werkte, werd vorig jaar gedegradeerd wegens zijn bedenkelijke opvattingen en uitingen. Maar hij werd uitgerekend overgeplaatst naar een post die hem toegang gaf tot de wapendepots. Er wordt gesproken van een blunder bij Defensie en premier De Croo noemde de gang van zaken “onaanvaardbaar”.

De teruggevonden wagen van Conings toont overigens aan hoe gevaarlijk deze operatie is: met een granaat en draden had Conings een val gemaakt voor wie het voertuig zou openen. Een explosievendienst was ter plaatse en heeft de situatie veiliggesteld.

Medewerking vanuit Nederland

De Nederlandse politie liet gisteren weten tot nu toe niet actief betrokken te zijn geweest bij de klopjacht. ,,De Belgische politie leidt het onderzoek”, aldus een woordvoerder van het Limburgse korps. Volgens hem is er geen informatie die doet vermoeden dat de Belgische verdachte mogelijk de grens over komt. ,,Maar we zijn wel alert en monitoren de ontwikkelingen.”

Het Belgische leger kondigt een onderzoek aan naar de militairen en zal daarop de nodige maatregelen nemen.

Een lid van de Belgische federale politie komt aan bij het Nationaal Park Hoge Kempen.

Politie publiceerde deze foto van Jurgen Conings.

Bij de zoektocht naar de zwaarbewapende Conings werden helikopters en gepantserde voertuigen ingezet.

