Ontvangst Trump in Brussel stuk minder hartelijk dan jaar eerder

Premier Charles Michel koos er dit jaar voor om de ontvangst van president Trump niet bij te wonen. Die vond plaats tijdens de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk. Toen Trump in 2017 voor het eerst België bezocht, werd hij 8 minuten lang verwelkomd. Gisteren stapte de president na amper twee minuten in zijn gepantserde wagen. Het bovenstaande filmpje laat zien dat het contrast bijzonder groot was.



Trump heeft later deze ochtend een ontmoeting met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in het centrum van Brussel. Daarna gaat hij naar de tweedaagse top van de staatshoofden en regeringsleiders van de 29 NAVO-landen.