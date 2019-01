Ontvoerde Jayme Closs (13) moest urenlang verplicht onder bed kidnapper liggen

Het is vandaag precies drie maanden geleden dat Jayme Closs midden in de nacht uit haar ouderlijk huis werd ontvoerd. Haar kidnapper, geïdentificeerd als de 21-jarige Jake Patterson, vermoordde eerst haar vader James en haar moeder Denise. Over de bewuste nacht en de dagen daarna wordt steeds meer duidelijk, nu Patterson voor de rechter is verschenen.

De 21-jarige Amerikaan leidde de afgelopen jaren een geïsoleerd leven in de uitgestrekte bossen van de staat Wisconsin. Hij heeft geen enkele connectie met Jayme, maar zag haar een keer instappen in de schoolbus en wist toen: ‘haar moet ik hebben’. Dat verklaarde hij tegenover de aanklagers in Barron County, waar zijn zaak wordt behandeld.

Jake Thomas Patterson groeide op in Gordon, een uitgestrekt dorpje met amper 645 inwoners in het noordwesten van Wisconsin. Volgens de weinige buren die het gezin Patterson kennen, bracht hij zijn jeugd door in een blokhut in een afgelegen wijk op zo’n 16 kilometer van Jayme’s woonplaats. Toen zijn ouders enkele jaren geleden uit elkaar gingen, bleef hij samen met zijn oudere broer in de blokhut wonen. Naar verluidt woonde Patterson de afgelopen maanden alleen.

Patterson zijn vader en broer waren ook aanwezig bij de eerste zitting. Op een vraag van een verslaggever aan de vader of hij wist wat er in zijn voormalige woning gebeurde, antwoordde de man (met het hoofd diep gebogen) enkel: ,,Nee.’’

Badkuip

Al twee keer eerder stond de ontvoerder midden in de nacht voor het huis van Jayme, verklaarde hij in de rechtbank. Hij wist waar ze woonde omdat hij haar vanaf de bushalte was gevolgd. Pas bij het derde bezoek ging hij tot actie over.



Gewapend met een geweer van zijn vader rijdt hij midden in de nacht in zijn rode pick-uptruck naar het huis van de familie. Hij heeft de actie goed voorbereid: de pick-up is voorzien van valse nummerplaten en Patterson heeft zijn hoofd kaalgeschoren om geen dna achter te laten.

,,Ik hoorde honden blaffen, werd wakker en zag een auto op de oprit staan. Toen waarschuwde ik mijn vader . Die ging toen kijken wat er aan de hand was’’, vertelt Jayme later aan de politie. Ondertussen verstopt ze zich met haar moeder in de badkamer, waar ze horen hoe hun vader en echtgenoot in de gang wordt doodgeschoten. Ze doen de deur op slot en gingen in de badkuip liggen.

Haar moeder probeert nog 911 te bellen, maar dan staat Patterson al in de badkamer. De deur heeft hij ingetrapt. ,,Hij schreeuwde naar mijn moeder dat ze moest ophangen.’’ Patterson verklaarde gisteren in de rechtbank dat hij de twee in de badkuip vond met de moeder als een schild om haar kind.

Met het wapen op Jayme en haar moeder gericht, zegt hij de moeder tape over de mond van haar kind te plakken. Op dat moment schiet hij haar dood. Jayme verklaarde dat ze op dat moment dacht dat zij ook zou worden neergeschoten. Patterson bindt de armen en benen van het meisje vast en sleept haar naar zijn auto. Daar smijt hij haar in de achterbak.

Jake Thomas Patterson tijdens een van zijn verhoren op het politiebureau. © AP

Onder het bed

In de aanklacht staat dat Jayme verklaarde dat ze de sirenes van de politieauto’s vanuit de achterbak kon horen. Het besef van tijd verdwijnt daarna; voor Jayme’s gevoel rijdt de kidnapper ruim twee uur rond met haar achterin. Eenmaal bij de blokhut moet ze haar kleren uitdoen ‘om bewijs weg te werken’. Vervolgens wordt ze gesommeerd onder zijn bed te gaan liggen, dat Patterson volledig barricadeert met tassen en gewichten. Wanneer Patterson bezoek krijgt, of als ze hem tot last is, zet hij in de kamer harde muziek op.

Wanneer Patterson erachter komt dat enkele van de gewichten zijn verplaatst, krijgt het meisje de wind van voren. Tegen de politie vertelt ze later dat hij haar toebeet dat ‘er iets heel ergs zou gebeuren als ze het nog een keer zou doen’. Ook zou de verdachte haar een keer heel hard hebben geslagen met een onbekend voorwerp. Of hij haar ook seksueel heeft misbruikt, is niet bekend.

Jayme, die naar eigen zeggen soms wel twaalf uur lang onder het bed moest liggen, zonder eten, drinken of de mogelijkheid om naar de wc te gaan, weet uiteindelijk te ontsnappen als Patterson haar vertelt dat hij een paar uur weg is. Met moeite weet ze de gewichten te verplaatsen, kruipt onder het bed vandaan, trekt een paar schoenen van haar kidnapper aan en rent naar buiten. Daar komt ze Jeanne Nutter tegen, de buurvrouw van Patterson die op dat moment haar hond uitlaat.

Buurvrouw Jeanne Nutter met haar hond. Nutter was de eerste die Jayme zag na haar ontsnapping. © AFP

‘Help mij’

,,Ik ben Jayme Closs’’, zegt de tiener. ,,Ik weet niet waar ik ben. Hij heeft mijn ouders vermoord. Alstublieft, help mij. Ik wil zo graag naar huis.’’ Nutter neemt het meisje mee naar huis en waarschuwt de politie. Patterson wordt dezelfde dag nog aangehouden. Zijn eerste woorden zijn volgens de aanklacht: ,,Ik heb het gedaan.’’

De jonge ontvoerder bekent James en Denise Closs, de ouders van Jayme, te hebben vermoord. Hij is aangeklaagd voor moord met voorbedachten rade, ontvoering en een gewapende overval. Zijn borg is vastgesteld op vijf miljoen dollar. De rechtszaak tegen Patterson gaat de komende maanden verder.

Met Jayme gaat het naar omstandigheden goed. Ze woont voorlopig bij haar tante en krijgt psychische hulp.

Jayme Closs na haar ontsnapping met haar tante, bij wie ze nu woont. © AFP