Ook Clinton, Bush en Obama moeten hun huis en garage checken op geheime documenten

Het Amerikaanse Nationaal Archief heeft Bill Clinton, George Bush en Barack Obama gevraagd of ze in hun huis willen nagaan of ze nog geheime regeringsdocumenten hebben liggen. Het archief heeft het verzoek per brief gestuurd na de vondst van documenten bij president Joe Biden, voormalig president Donald Trump en zijn vicepresident Mike Pence.

In de brief, die is gestuurd naar alle nog levende ex-presidenten en hun vicepresidenten, worden de voormalige staatshoofden opgeroepen om nog eens in hun persoonlijke archief te kijken of daar niet “per ongeluk” presidentiële verslagen terecht zijn gekomen. Dat meldt CNN, waarvan verslaggevers de brief hebben gezien.

De 98-jarige president Jimmy Carter heeft de brief niet gekregen, omdat de wetgeving over het inleveren van presidentiële documenten tijdens zijn presidentschap nog niet gold. Carter tekende de Presidential Records Act, maar die is pas na zijn termijn van kracht geworden. De brief is wel gestuurd naar vertegenwoordigers van de overleden presidenten Ronald Reagan en George Bush sr.

Geheime documenten in de garage

Biden, Trump en Pence hebben nu ook de brief van het Nationaal Archief ontvangen om te controleren of er nog geheime documenten in hun huis liggen.

Obama heeft niets meer liggen

Biden, Trump, Obama, Bush jr, Clinton, Bush sr, Reagan zijn de laatste zeven presidenten. Hun vice-presidenten zijn of waren Kamala Harris (Biden), Mike Pence (Trump), Joe Biden (Obama), Dick Cheney (Bush jr), Al Gore (Clinton), Dan Quayle (Bush sr) en Bush sr. (Reagan). Twee van die vice-presidenten (Biden en Bush sr. ) werden later dus zelf ook president.

Vertegenwoordigers van Clinton, Bush jr en sr en Obama hebben aan CNN laten weten dat zij die voormalige presidenten alle geheime stukken al aan het Nationaal Archief hebben overgedragen toen ze het Witte Huis verlieten.