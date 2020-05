Ook na de Spaanse griep zou alles anders worden: ‘Ik geloof er niks van’

Video Britse premier Johnson: ‘Dit is niet het moment om de lockdown te eindigen’

10 mei De Britse premier Boris Johnson heeft in een tv-toespraak vanuit zijn ambtswoning aangegeven dat een einde van de lockdown in het Verenigd Koninkrijk nog niet aan de orde is. Wel kondigde hij een stappenplan aan, waarin langzaam meer vrijheden worden toegestaan. ,,Dit is niet het moment om de lockdown te eindigen” zei Johnson.