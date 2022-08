Ook Orbán is een held van Amerikaanse conservatieven

CPAC, een invloedrijke conferentie van Amerikaanse conservatieven, is er nooit vies van geweest om een culturele strijd tegen progressieve landgenoten verder aan te zwengelen. Maar het wij-tegen-zij-denken werd afgelopen weekend in Texas nog een graadje opgevoerd, in verschillende optredens doorspekt met oorlogstaal.

,,We zijn in oorlog. Een politieke en ideologische oorlog,” sprak Steve Bannon, architect van de eerste presidentscampagne van Donald Trump en binnenkort mogelijk bajesklant - hij is veroordeeld omdat hij weigert mee te werken aan een onderzoek van het Congres naar de Capitoolbestorming vorig jaar. Bannon erkende in zijn optreden Joe Biden nog steeds niet als president - zoals veel sprekers de fantasie herhaalden dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 zijn gestolen.

Halve maatregelen

Volledig scherm Viktor Orbán, premier van Hongarije, spreekt op de Conservative Political Action Conference (CPAC) in Dallas. © REUTERS Bannon spiegelde toehoorders voor dat Democraten de ‘Republiek willen vernietigen’ en sprak over Republikeinse ‘stoottroepen’ die naar Washington zouden moeten. ,,Halve maatregelen kunnen niet meer.” Ted Cruz, een Texaanse Republikein in de Senaat, sprak van ‘totalitaire nitwits’ met machtshonger in de regering Biden. ,,Het is als het oude Romeinse Colosseum, waar je een borstplaat omdoet en een strijdbijl pakt om de barbaren te bevechten”, zei hij over collega-politici uit de Democratische partij. ,,Het is een doelwitrijke omgeving, zoals ze zeggen in de militaire wereld.”



Dat soort taal baart veel critici zorgen. Politieke retoriek leidde al tot geweld, bijvoorbeeld toen op 6 januari vorig jaar aanhangers van Trump het Capitool binnendrongen omdat ze geloofden dat de verkiezingen waren gestolen. Op CPAC werden de mensen die toen zijn gearresteerd voor onder meer geweld en pogingen het Congres te hinderen vereerd als helden. Een acteur in een gevangenisoveral zat achter tralies te snikken als symbool voor het onrecht dat de verdachten zou worden aangedaan. Ze werden er neergezet als slachtoffers van politieke vervolging, in een bijeenkomst met de titel: ‘Jij bent de volgende - de opkomst van de Democratische gulag’.

Trump hint opnieuw op terugkeer

De gewelddadige meute die probeerde de uitslag van democratische verkiezingen in de VS te veranderen krijgt dus waardering op een conferentie waar zeer invloedrijke gezichten van de Republikeinse partij samenkomen. Diverse senatoren, gouverneurs en Congresleden spreken op CPAC, dat behalve als jaarlijkse conferentie in de omgeving van Washington nu ook door het land toert. Donald Trump was de hoofdgast, met een speech waarin hij opnieuw hintte op een terugkeer als presidentskandidaat.



De conservatieven achter het congres slaan ook de handen ineen met rechts Europa. De Hongaarse premier Viktor Orbán mocht het programma openen. In Europa krijgt de regering Orban te maken met strafprocedures vanwege een autocratische aanpak waarin onder meer vrije pers en onafhankelijke rechters doortrapt buitenspel zijn gezet. Maar in de VS wordt hij nu omarmd door uiterst rechtse politici en activisten. Hongarije is het Texas van Europa, claimde Orbán trots. Hij zette de Europese instituties in Brussel en de federale regering in Washington neer als ‘de twee fronten in de strijd om de Westerse beschaving’.

Orbán beklaagde zich over immigratie, media, dragqueens en ‘genderideologie’, onderwerpen die ook bovenaan de prioriteitenlijst van rechts Amerika staan. ,,We moeten onze krachten bundelen”, zei Orbán, om Washington en Brussel ‘terug te pakken’. ,,We moeten de bewegingen van onze troepen coördineren omdat we voor dezelfde uitdaging staan.”

‘Puur Nazi’

Volledig scherm Een deelnemer draagt ​​tijdens de Conservative Political Action Conference (CPAC) in Dallas een shirt met daarop de premier van Hongarije met het label 'The Leader of Europe'. © REUTERS De premier van Hongarije negeerde opvallend genoeg de zittend president van de VS, en ging voorafgaand aan zijn toespraak op CPAC op bezoek bij het gezicht van de oppositie, oud-president Trump. Amerikaanse media bekritiseren het optreden van Orbán ook in het licht van een recente speech waarin hij waarschuwde dat Europeanen geen mensen van ‘gemengd ras’ zouden moeten worden. Een van zijn eigen adviseurs beschreef dat als ‘puur Nazi’, en stapte op.



De organisatie achter CPAC verdedigde het als vrijheid van meningsuiting. ,,We zullen zien wat hij te zeggen heeft. En als mensen het niet met hem eens zijn, dan kunnen ze dat ter sprake brengen,” zei voorzitter Matt Schlapp tegen Bloomberg over de uitspraak van Orban. ,,Maak je geen zorgen, een christelijk politicus kan geen racist zijn,” zo wuifde de Hongaarse premier in Texas de zorgen weg.

