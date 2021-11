Ook rol rapper Travis Scott bij festivaldrama Houston wordt onderzocht

Het is nog steeds onduidelijk waarom het publiek naar voren stormde bij het rampzalig verlopen concert van de Amerikaanse rapper Travis Scott (29). Meer en meer getuigenissen bevestigen inmiddels de opgefokte en agressieve sfeer op het door hem georganiseerde festival in Houston. De show werd vrijdagavond gestopt nadat er acht doden en tientallen gewonden waren gevallen. 25 van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis, waaronder een kind van tien.

Volledig scherm Travis Scott tijdens zijn dramatisch geëindigde optreden. © AP

De geschrokken organisatie van het Astroworld Festival in de Amerikaanse stad Houston leeft mee met de nabestaanden van de omgekomen bezoekers. De namen van de slachtoffers waren zaterdagavond nog niet vrijgegeven, maar Lina Hidalgo, een bestuurder van Harris County, rouwt om de doden: ,,Als we de leeftijden zien - 14, 16, 21, 21, 23, 23, 27 - breekt gewoon je hart.” Rapper Scott Travis zelf zei op Twitter dat hij ‘kapot is’ van wat er is gebeurd. ,,Ik wil de bewoners van Houston helpen om de getroffen families te steunen”, voegde hij eraan toe.

De festivalorganisatie is vooralsnog niet ingegaan op groeiende kritiek op onder meer de veiligheidsmaatregelen tijdens het evenement dat in twee dagen 100.000 bezoekers verwachtte. Hoe het allemaal zo uit de hand heeft kunnen lopen, wordt door diverse autoriteiten onderzocht.

‘Chaotische energie’

Gekeken wordt daarbij ook naar de rol van Scott zelf. Hij heeft een reputatie in de Verenigde Staten als aanjager van concerten die een ‘wilde, chaotische, energie losmaken bij zijn publiek’, zoals The New York Times het verwoordde. In één video uit Houston, die op YouTube was geplaatst maar inmiddels is verwijderd, zou Scott roepen: ,,Ik wil wat woede zien. Wie wil er woedend zijn?” Even later zei hij: ,,Er is een ambulance in de menigte, whoa, whoa, whoa”. Terwijl zijn optreden doorging, riep Scott op ‘de grond te laten schudden’. Een half uur later onderbrak hij het optreden met: ,,I love y’all. Kom veilig thuis. Welterusten!”

Volledig scherm De enthousiaste menigte tijdens het optreden, vrijdagavond, van Travis Scott. © AP

Vijf jaar geleden was dezelfde rapper al eens beschuldigd van roekeloos gedrag nadat hij fans in Chicago had aangemoedigd om over veiligheidsbarricades te klimmen. Twee jaar later werd Scott aangeklaagd door een fan die zei dat hij verlamd was geraakt nadat hij in een zaal van een balkon was geduwd terwijl de rapper optrad in Manhattan.

Video’s die concertbezoekers op sociale media plaatsten, toonden chaotische taferelen in de buurt van het podium, waarbij sommige mensen in de menigte om hulp smeekten terwijl anderen vrolijk door dansten. De 29-jarige artiest is hier zelf ook van geschrokken en zegt nauw samen te werken met onder meer de politie om de incidenten ‘tot op de bodem’ uit te zoeken. De politie onderzoekt ook geruchten dat er mensen in het gedrang met naalden zijn geprikt. Amerikaanse media melden dat daarom de afdelingen narcotica en moordzaken bij het onderzoek betrokken zijn.

De politiechef van Houston, Troy Finner, lichtte later op een persconferentie toe dat Scott - ondanks het gedrang - ook bleef optreden omdat er grote zorgen waren het concert onmiddellijk te stoppen. Boosheid daarover bij aangeschoten fans had het allemaal nog veel erger kunnen maken, dacht Finner. ,,Je kunt de boel niet zomaar sluiten als je met meer dan 50.000 individuen te maken hebt. Als een groep zo jong is, riskeer je rellen.”

Opgefokt

De sfeer rond het concert was al vroeg opgefokt, aldus veel getuigen. Voor veel jongeren was het een kans zich te laten gaan na een lange periode zonder festivals, vanwege corona. ,,Ik kwam daar rond drie uur en zag mensen al moeite hebben om rechtop te staan”, aldus een getuige tegen The New York Times. Veel concertgangers waren onder invloed van drugs en drank. Er was al gevochten op verschillende plekken. Aanwezigen klaagden achteraf dat het veel te druk was om veilig te kunnen bewegen.

De burgemeester van de stad, Sylvester Turner, vond het zaterdag te vroeg om te zeggen of de veiligheidsmaatregelen voldoende waren geweest. ,,We hadden daar meer beveiliging dan bij de World Series”, zei hij wel. Er waren 505 veiligheidspersoneelsleden, 91 gewapende particuliere veiligheidsagenten en 76 agenten van de politie van Houston aanwezig bij het evenement. ,,De organisatoren gaven dit feest om mensen samen te laten genieten van muziek, maar helaas is het geëindigd in een tragedie”, aldus Turner.

Video

Rapper Scott plaatste vanochtend een video op zijn Instagram-account. ,,Ik ben er echt kapot van en ik zou me nooit kunnen voorstellen dat zoiets zomaar zou gebeuren. Ik ga er alles aan doen om jullie op de hoogte te houden van wat er gaande is. Ik houd van jullie allemaal.” Ook zijn vriendin Kylie Jenner is enorm geschrokken van het drama. De realityster werd bekritiseerd omdat ze in haar Instagram Stories filmpjes van het concert van Scott had gemaakt en gedeeld terwijl de situatie zo uit de hand was gelopen. Naar eigen zeggen wist Jenner dat op dat moment niet. “Ik wil duidelijk maken dat we niet op de hoogte waren van de dodelijke slachtoffers tot het nieuws naar buiten kwam na de show en dat we in geen geval verder zouden zijn gegaan met filmen of optreden.”

De gebeurtenissen riepen bij bejaarde concertgangers herinneringen op aan 1979 toen bij een concert van de Britse popgroep The Who in Cincinnati elf mensen omkwamen in gedrang.