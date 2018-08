Ook Twitter doet omstreden complotdenker Alex Jones in de ban

Monique heeft geen hond, maar een blindenge­lei­de­paard­je

10:28 De slechtziende Monique van den Abbeel uit Brugge gaat sinds kort over straat met een blindengeleidepaardje. Monique had jarenlang een hond als begeleider, maar krijgt vanaf nu het paardje 'Dinky' als assistent. In Amerika zijn geleidepaardjes al langer in opkomst. In Europa lopen er maar een paar rond.