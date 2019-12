Oorzaak containerramp MSC Zoe nog steeds onbekend

DE 20 VAN 19 & 20 In haar geboorte­stad is voetbal­queen Megan Rapinoe geen held meer

8:59 We blikken dagelijks terug of kijken vooruit met twintig verhalen. Deze keer: Megan Rapinoe. Als de sportkoningin van 2019 spreekt, luistert de wereld – behalve haar thuisstad in Californië. In Redding is haast geen poster van Rapinoe te bekennen.