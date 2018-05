Oostenrijk wil dat EU al in Afrika vluchtelingen tegenhoudt

Daarvoor moet de grenswacht een duidelijk politiek mandaat krijgen, stelt Kurz. ,,Dat mandaat moet Frontex toestaan in derde landen, met toestemming van de lokale regering, actief te worden om het vieze bedrijfsmodel van mensensmokkelaars te beïndigen, en te voorkomen dat de smokkelboten überhaupt de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee maken", zegt Kurz tegen de Duitse krant .

Oostenrijk neemt in juli het voorzitterschap van de EU over van Bulgarije, en de verwachting is dat Kurz, die met zijn 31 jaar veruit de jongste regeringsleider in Europa is, dan steun gaat zoeken voor zijn plannen.