'Oostenrijkse officier spioneerde voor Russen'

Michelle Obama fileert Trump in nieuw boek

2:54 De voormalige Amerikaanse first lady Michelle Obama is in haar binnenkort te verschijnen memoires zeer kritisch op de huidige president Donald Trump. Ze schrijft onder meer over hoe ze in shock verkeerde op de nacht dat ze zich realiseerde dat hij haar man zou opvolgen in het Oval Office in het Witte Huis en het ‘allemaal probeerde weg te stoppen’.