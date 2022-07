Op eenzame hoogte: duizenden liters kerosine voor slechts twee passagiers

Het Franse koppel was een weekje op vakantie in Marokko geweest. Thomas en Julie zouden een vlucht van de budgetmaatschappij Transavia nemen, maar die werd geannuleerd door een stakingsactie. De vlucht van Air France was op dat moment het enige alternatief. Hoewel de Airbus A319 plaats had voor 140 reizigers, waren de twee Franse toeristen de enigen aan boord.

,,We konden het haast niet geloven!” vertelt het koppel aan de regionale krant Le Progrès. ,,We waren aan het wachten in de luchthaven toen we te horen kregen dat we alleen op het vliegtuig zouden zijn.” ,,Neem plaats waar jullie willen, dit is jullie vliegtuig”, zo zei de stewardess die hen aan boord verwelkomde. In de lucht kregen ze een speciale behandeling. Zo bood het cabinepersoneel de twee reizigers een maaltijd met champagne aan. ,,We voelden ons echte vips”, aldus een enthousiaste Julie.