Op vakantie naar een 'oranje' land: 'Haalt regering mij terug als ik strand?'

Politie zoekt in tuin Hannover naar lichaam Maddie McCann

11:50 De Duitse politie is vanochtend in Hannover een zoektocht gestart naar het mogelijk stoffelijk overschot van de verdwenen Britse kleuter Madeleine McCann. De politie zoekt met onder meer speurhonden en een graafmachine in een tuin in de stad. Dat melden diverse Duitse media. Details over waarom op deze locatie wordt gezocht, zijn niet bekendgemaakt.