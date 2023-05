Op zoek naar lichtpuntjes in zwaar getroffen Syrië

Aller­slecht­ste scenario voor partij Britse premier Rishi Sunak met verlies van ruim duizend zetels

Vlak voor de kroning van de nieuwe koning Charles heeft de regerende Conservatieve Partij een gevoelige nederlaag geleden bij tussentijdse lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij van premier Rishi Sunak lijkt volgens opiniepeilers af te stevenen op een verlies van ruim duizend zetels. Dat was het allerslechtste scenario dat vooraf door de Conservatieve Partij was geschetst.