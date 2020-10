Opa die kleindochter van cruiseschip liet vallen bekent schuld: ‘Vreselijk hoofdstuk afsluiten’

Aanvankelijk wilde Anello zijn onschuld bepleiten. Als hij de rechtszaak verliest, bestaat echter de kans dat hij een celstraf zou krijgen. Met zijn bekentenis aanvaardt hij een regeling en ontloopt met zekerheid een verblijf in de gevangenis. ,,Een zeer lastige beslissing voor Anello en zijn familie’’, zegt diens advocaat. ,,Dit leek echter de beste manier om het vreselijke hoofdstuk af te sluiten.’’



Chloe's familie kan nu rouwen en zich richten op hun strijd om cruiseschepen voor kinderen veiliger te maken’’, aldus de raadsman. De rederij is volgens de familie de werkelijke schuldige. ,,In het begin gaf ik alleen mezelf de schuld, maar nu begin ik er toch anders over te denken. Als er een waarschuwing had gestaan, zouden we nooit in de buurt van dat raam zijn gekomen zijn. In mijn ogen gaat rederij Royal Caribbean niet vrijuit.”