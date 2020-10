OPCW bevestigt zenuwgif in bloed Navalny

Woeste familie klaagt Canadees ziekenhuis aan na vernederen stervende moeder

2 oktober De familie van Joyce Echaquan, de Canadese vrouw die in de laatste fase van haar leven werd gekleineerd door verplegend ziekenhuispersoneel, stapt naar de rechter. Volgens advocaat Jean-Francois Bertrand eisen de nabestaanden gerechtigheid voor de ‘racistische en vernederende’ behandeling die hun moeder in het ziekenhuis heeft moeten ondergaan. ,,De familie wil er hiermee voor zorgen dat dergelijke discriminerende daden tegen inheemse volkeren eindelijk ophouden”, laat Bertrand in een verklaring weten.