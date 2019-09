Opgepakte Hongkong-activist Joshua Wong is weer vrij en onderweg naar Duitsland

Football­club neemt ontwerp over van jochie dat op school werd gepest om zelfge­maakt shirt

8 september Nolan werd eerst nog gepest op een basisschool in Florida, maar niet veel later is hij de held van de klas. De leerling wilde zo graag een T-shirt van zijn favoriete American footballclub dragen, dat hij besloot er zelf maar een in elkaar te knutselen. Het team van de University of Tennessee was zo onder de indruk dat hij en zijn klasgenootjes niet alleen allerlei fanwear kregen, de club nam zijn ontwerp zelfs over en maakt er een officieel shirt van.