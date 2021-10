Opgesloten oppositieleider Rusland Navalny wint mensenrechtenprijs van EU

President Ecuador roept noodtoe­stand uit wegens drugsge­weld

19 oktober President Guillermo Lasso van Ecuador heeft de noodtoestand uitgeroepen in het land dat worstelt met een toename van drugs gerelateerd geweld. Politie en het leger zijn gemobiliseerd om de straat op te gaan, zo maakte Lasso in een tv-toespraak bekend. ,,In de straten van Ecuador is er maar één vijand: drugshandel’’, aldus de president.