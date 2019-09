Opgestapte koning Maleisïe: ‘Veel spijt van verkeerde keuzes in privéleven’

Het koninklijk huis van Maleisië heeft vandaag een hoogst ongebruikelijke, schriftelijke verklaring verspreid waarin de bevolking wordt gevraagd niet te geloven in onwaarheden die op sociale media worden verspreid door de Russische Oksana Voevodina (27): de ex-vrouw van sultan Muhammad V van Kelantan. Hij was tot begin dit jaar nog koning van Maleisië en trad af na pikante onthullingen over zijn privéleven en seksfoto's die van Oksana opdoken.

In de verklaring staat onder meer dat Muhammad V het zeer betreurt dat hij verkeerde keuzes maakte in zijn persoonlijke leven. ‘Keuzes die hebben geleid tot verwarring onder de bevolking en speculatieve en onware berichten op sociale media’, staat in het statement. En: ‘Muhammad is ook pijnlijk getroffen door de publicatie van privéfoto’s en details over zijn privéleven’.

De bevolking van Kelantan wordt aangeraden niets te geloven van wat er over de sultan wordt bericht, tenzij de berichten afkomstig zijn van het paleis. ‘Alleen officiële bekendmakingen van het paleis van Kelantan en van de advocaten van Zijne Koninklijke Hoogheid de Sultan kunnen als juiste informatie worden beschouwd en kunnen door de media en de bevolking worden gebruikt’.

Oksana Voevodina (27) - de voormalige echtgenote van Muhammad V (50) die zich in januari na een regeringsperiode van twee jaar terugtrok als koning van Maleisië - blijft volhouden dat Muhammad de verwekker is van haar drie maanden oude zoontje. ,,Hij heeft Muhammads Aziatische ogen en mijn volle lippen.” Advocaten van de oud-koning stellen echter dat ‘hoogst onzeker is dat hij de verwekker van het jongetje is’.

Jongetje