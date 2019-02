Ophef in Frankrijk: ouder 1 en ouder 2 vervangt vader en moeder

Heftig ongeluk: twee tienermeis­jes overleden, twee anderen zwaarge­wond

13:15 Een zwaar verkeersongeval heeft afgelopen nacht in België het leven geëist van twee meisjes. Een elektrisch wagentje met daarin vier meiden, botste op een andere auto. Een van hen, slechts 15 jaar, overleed ter plekke. De bestuurster (18) overleed in het ziekenhuis. Achterin zaten nog twee meisjes van 16 die zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. De chauffeur van de andere auto was lichtgewond.