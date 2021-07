Ophef in Oekraïne om verplicht op hakken marcheren vrouwelijke militairen

Dodental ingestorte flat Miami stijgt naar 22, tweede pand geëvacu­eerd

3:35 Het dodental door de instorting van het appartementencomplex in Miami is opgelopen naar 22. Reddingswerkers hebben vrijdag nog twee doden onder het puin vandaan gehaald, eerder op de dag vonden ze ook al twee overledenen. In Miami Beach is een tweede woongebouw, met 156 appartementen, vrijdag uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd. Volgens de autoriteiten is daartoe besloten nadat ingenieurs problemen met de betonnen constructie en de bedrading ontdekten.