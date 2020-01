Oplichter laat op klif afscheidsbrief achter aan ex, politie denkt dat dood in scéne is gezet

Een in Australië gezochte oplichter heeft mogelijk zijn eigen dood in scène gezet om politie en justitie definitief van zich af te schudden. De 39-jarige Ryan Roth liet op een 170 meter hoge klif een afscheidsbrief achter voor zijn ex-vriendin en verdween vervolgens van de aardbodem. De politie op Bali vertrouwt de boel niet en onderzoekt of de Britse ondernemer nog in leven is.

De in Southampton geboren Ryan Roth heeft een slechte reputatie. De Brit, afgestudeerd in rechten en psychologie, wordt niet alleen in Australië, maar ook in de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk beschuldigd van oplichting. Hij zou zich meerdere malen hebben voorgedaan als een ander persoon, variërend van een filmproducer tot een collecteur van een liefdadigheidsinstelling. Zijn slachtoffers trapten in zijn gewiekste praatjes en maakten flinke geldbedragen over.



Aan de rand van een Uluwatu-klif op Bali, in de buurt van de Selonding-tempel in Pecatu Village, werd afgelopen maandag een afscheidsbrief van Ruth gevonden, gericht aan zijn ex-vriendin uit Hongkong. ‘Het spijt me Alice. Ik ben nog steeds de man op wie je verliefd bent geworden, maar door zaken waar ik mij nooit schuldig aan heb gemaakt heb je het gevoel gekregen dat ik een vreemdeling was’, valt te lezen in het briefje. ‘Ik zal altijd van je houden. Dit is niet jouw schuld.’

Geen bewijs

Het alarmerende briefje was voor de politie op Bali aanleiding om een grote zoekactie op touw te zetten. Alle spullen van de Brit werden naast de brief gevonden, maar van het lichaam ontbreekt nog steeds ieder spoor. ,,We hebben alle procedures doorlopen, maar geen bewijzen gevonden die wijzen op een val van het slachtoffer”, vertelde een politiewoordvoerder tegen het Australische 9News.

Op de met struiken bedekte bodem was niets te vinden en de nabijgelegen oceaan is door duikers verschillende keren doorzocht. ,,We hebben niet bevestigd gekregen of hij is gevallen, zelfmoord heeft gepleegd of de locatie veilig heeft verlaten”, meldde de woordvoerder. De ex-vriendin van de man heeft geen contact meer met de oplichter en heeft ook geen idee of hij nog in leven is. Volgens haar was er niets geks met hem aan de hand.

Bezorgde vrienden

Op sociale media profileert Ryan Roth zich als een succesvol ondernemer die de hele wereld afreist. Hij beweert al meer dan vijftig landen bezocht te hebben en schrijft trots dat hij op elfjarige leeftijd al zijn eerste bedrijf opzette. Ondertussen is hij naar eigen zeggen een succesvol ondernemer op het gebied van architectuur, kunst, filmfestivals en landbouw.