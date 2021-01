Oplichting in het postduivencircuit: Duif Joe vloog zogenaamd van de VS naar Australië

VIDEOEen Amerikaanse postduif die na een reis van 13.000 kilometer in Australië zou zijn gearriveerd, wordt misschien toch niet afgemaakt. De Australische autoriteiten waren van plan de duif te doden, uit angst voor besmettelijke vogelziekten. Maar duif Joe blijft voorlopig in leven, nadat een vogelorganisatie verklaarde dat het identificerende ringetje om zijn poot vals is.

De ring om de poot van vogel Joe, vernoemd naar de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden, suggereerde dat de vogel die eind december in een achtertuin in Melbourne werd gevonden, een postduif was die twee maanden eerder de Amerikaanse staat Oregon had verlaten.

Op basis van die informatie meldden de Australische autoriteiten gisteren nog dat Joe een ziekterisico vormde en dat de vogel afgemaakt zou worden.

Neppe vogelring

Maar wat blijkt: volgens Deone Roberts van de in Oklahoma gevestigde American Racing Pigeon Union, is de ring om Joe zijn poot hartstikke nep. Het bandnummer hoort bij een blauwband-duif uit de Verenigde Staten en dat zou Joe volgens Roberts niet zijn. ,,De vogelband is nep en niet traceerbaar”, zei Roberts. ,,Het dier heeft een huis in Australië en niet in de Verenigde Staten. Ze hoeven hem niet te doden”, voegde ze eraan toe.

Het zou gaan om een kwestie van oplichting in het postduivencircuit. Volgens de Amerikaanse komt het vervalsen van vogelbanden steeds vaker voor. ,,Mensen die nieuw zijn in de duivensport kopen onbewust neppe ringen.”

De duivensport kent een opleving in populariteit, en sommige vogels zijn behoorlijk waardevol. Een Chinese duivensportliefhebber zette in november een recordprijs neer van 1,6 miljoen euro voor een Belgisch gekweekte duif.

Het lot van Joe

Waarnemend Australisch premier Michael McCormack zegt nog niet te weten wat het lot van Joe is. Als het dier daadwerkelijk uit de Verenigde Staten komt zou hij alsnog worden gedood, aldus de premier.

Maar Martin Foley, minister van Volksgezondheid van de staat Victoria waar Joe woont, riep de federale overheid op om de vogel te sparen. ,,Toon een beetje medeleven’’, zei Foley. En een lid van de Australische dierenrechtenpartij gaat zelfs nog verder voor het leven van Joe en riep op tot een ‘duivenpardon’ voor de vogel.

Een inwoner van Melbourne die de uitgemergelde vogel in zijn achtertuin vond, is blij dat de vogel die hij Joe had genoemd misschien niet wordt gedood. De man had contact opgenomen met de American Racing Pigeon Union om de eigenaar van de vogel te vinden op basis van het nummer op de pootband. Die duif was eind oktober verdwenen tijdens een duivenrace in de Amerikaanse staat Oregon op 29 oktober.

Honden op privéjet

De Australische quarantaineautoriteiten zijn erg streng. In 2015 dreigde de regering twee Yorkshire-terriërs, Pistol en Boo, af te maken nadat ze het land waren binnengesmokkeld door Hollywood-ster Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard.

De twee honden werden van de dood gered: ze werden op een privévliegtuig gezet en keerden terug naar de Verenigde Staten.

