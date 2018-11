Oplichtster vult flesjes wodka met water en verkoopt ze op de rommelmarkt

Belgisch jongetje (1 jaar) overleden aan hersenlet­sel na mishande­ling

11:56 Een 1-jarig Belgisch jongetje, dat vorige week zondag in kritieke toestand een ziekenhuis in Izegem werd binnengebracht, is dit weekend overleden. Het mannetje raakte levensgevaarlijk gewond, nadat het hard door elkaar was geschud. De vraag is door wie?