Opnieuw arrestatie in verband met vondst 39 dode migranten

Trump geeft in Best getrainde Conan die IS-leider opspoorde een medaille: ‘Het is een eer’

25 november Donald Trump heeft vandaag de Mechelse herder gehuldigd die in oktober een belangrijke rol speelde bij de uitschakeling van IS-kopstuk Abu Bakr al-Baghdadi. Conan, die in Best werd getraind, is volgens de Amerikaanse president nu ‘waarschijnlijk de beroemdste hond ter wereld’.