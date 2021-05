Opnieuw bijna honderd gewonden bij ongeregeldheden in Jeruzalem

Malinese vrouw in Marokko bevallen van negen gezonde baby’s

5 mei Een Malinese vrouw is dinsdag bevallen van negen baby’s - twee meer dan doktoren van tevoren hadden vastgesteld in haar overvolle baarmoeder. De zwangerschap van de 25-jarige Halima Cisse was groot nieuws in het West-Afrikaanse land. Omdat Cisse speciale zorg nodig had, is ze overgevlogen naar Marokko, waar ze is bevallen.