Opnieuw doodstraf voor moord op twee Scandinavische toeristen in Marokko

In Best getrainde ‘IS-hond’ Conan krijgt heldenont­vangst bij Trump

10:35 De militaire werkhond Conan, die betrokken was bij de uitschakeling van IS-kopstuk Abu Bakr al-Baghdadi, krijgt een heldenontvangst in Washington. President Donald Trump zegt in een tweet dat de hond ‘ergens volgende week het Midden-Oosten verlaat om naar het Witte Huis te komen’. De hond werd in het Brabantse Best getraind.