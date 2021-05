Opnieuw honderden migranten aangekomen op Lampedusa: opvangcentrum is overvol

Na de golf bootjes die zaterdagnacht op Lampedusa aankwam, was het vanochtend vroeg opnieuw raak. Vier boten met in totaal 635 immigranten aan boord zijn door de Italiaanse kustwacht naar de haven van het eiland gebracht. De opvarenden zijn ondergebracht in de uitpuilende hotspot op Lampedusa; het centrum heeft plek voor 250 mensen, maar er zitten op dit moment zo’n 2100 immigranten op het eiland. Ruim driehonderd worden tijdelijk ondergebracht op een quarantaineschip voor de kust van Lampedusa en zo’n tweehonderd zijn inmiddels onderweg naar Sicilië.



De autoriteiten zijn naarstig op zoek naar nog meer opvangcentra in andere delen van Italië om de mensen onder te brengen. Burgemeester van Lampedusa, Totò Martello, had al in januari gewaarschuwd dat een mooie dag genoeg zou zijn om de immigrantenstroom weer te laten aanzwellen en is boos over het gebrek aan interesse. „In Italië is alleen interesse voor de migratie als er een noodsituatie is of in verkiezingstijd”, zei Martello tegen een lokaal radiostation. „Maar men wil niet de enormiteit van het fenomeen zien en nadenken over hoe het te bestrijden.”