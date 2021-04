Opnieuw onrust in de Verenigde Staten door politiegeweld tegen zwarte mensen

Een politieagent in de Amerikaanse staat Virginia is ontslagen, nadat beelden zijn opgedoken waarop hij samen met een collega een zwarte militair onder schot houdt en met pepperspray in zijn gezicht spuit. Tegelijkertijd is in Minnesota onrust uitgebroken nadat de politie een zwarte man in zijn auto doodschoot. Dit gebeurde enkele kilometers van de plaats waar vorig jaar George Floyd is gestorven aan politiegeweld.

Luitenant Caron Nazario was met zijn auto in Virginia aan de kant gezet, omdat er geen geldig verzekeringsbewijs op het voertuig zat. Volgens de politie volgde de militair hun aanwijzingen vervolgens niet goed op, waardoor zij het incident behandelden als een gevaarlijke overtreding. Op de beelden is te zien dat Nazario herhaaldelijk aan de agenten vraagt wat hij fout heeft gedaan. ,,Dit is belachelijk’’, zegt hij, terwijl de agenten een wapen op hem richten en hem opdragen uit zijn auto te stappen. De man wordt vervolgens niet alleen met pepperspray in het gezicht gespoten, maar ook hardhandig tegen de grond gewerkt, onder schot gehouden en één van de agenten dreigt hem te vermoorden.

De gouverneur van Virginia zegt “verontrust en boos” te zijn vanwege de beelden. In een verklaring zegt Northam dat hij de politie heeft opgedragen om een “onafhankelijk onderzoek” uit te voeren naar aanleiding van het incident. ,,We moeten blijven werken om zeker te zijn dat inwoners van Virginia veilig zijn tijdens interacties met de politie, dat de handhaving van wetten eerlijk en rechtvaardig is en dat mensen verantwoordelijk worden gehouden’’, aldus Northam.

Volledig scherm © via REUTERS

Het incident vond al op 5 december plaats, maar pas afgelopen week werden de beelden van de bodycams van de agenten snel over het internet verspreid, nadat Nazario een rechtszaak aanspande. De militair eist een schadevergoeding van 1 miljoen dollar (zo’n 840.000 euro). Hij beweert dat de politie zou hebben gedreigd zijn militaire carrière te beëindigen als hij zich tegen het gedrag van de agenten zou uitspreken. Hij werd na het incident zonder aanklachten vrijgelaten.

De politie in de Verenigde Staten ligt al langere tijd onder vuur vanwege beschuldigingen van racisme en wangedrag.

Onrust in Minnesota nadat politie zwarte man in zijn auto doodschiet

Er is zondag ook onrust ontstaan in de Amerikaanse staat Minnesota. Dit als reactie op een incident waarbij de politie een zwarte man doodschoot in zijn auto. Dit gebeurde in Brooklyn Center, een voorstad van Minneapolis op ongeveer 16 kilometer van de plaats waar vorig jaar de zwarte Amerikaan George Floyd werd gedood door toenmalig agent Derek Chauvin.

Een groep van zo’n honderd man confronteerde de politie. Een van hen droeg een bord met daarop de tekst Gerechtigheid voor George Floyd. Meerdere politieauto’s werden vernield door de boze menigte. Een ooggetuige meldt aan persbureau Reuters dat politieauto’s met stenen en keien zijn bekogeld. Op beelden op sociale media is daarnaast te zien hoe mensen op het dak en de motorkap van de auto’s springen.

Volledig scherm Mensen in Minnesota gaan de straat op nadat een zwarte man door de politie is doodgeschoten. © AFP

De politie reageerde door met rubberen kogels te schieten. Zeker twee mensen zijn geraakt, van wie een tot bloedens toe.

Ook meldden enkele honderden mensen zich bij het politiebureau in Brooklyn Center. De menigte werd daar deels uiteen gedreven nadat de politie onder meer traangas inzette.

Volledig scherm Mensen in Minnesota gaan de straat op nadat een zwarte man door de politie is doodgeschoten. © AFP

Volgens lokale media werd de 20-jarige Daunte Wright zondag met zijn auto aan de kant gezet vanwege een verkeersovertreding. Vervolgens werd vastgesteld dat er nog een arrestatiebevel tegen hem uitstond. Toen de politie hem probeerde te arresteren, ging hij zijn auto weer in en probeerde weg te rijden. Hierop schoot een agent op Wright. De man kon toch enige tijd verder rijden, voordat hij een ander voertuig raakte en tot stilstand kwam. Hij overleed ter plekke.

Volledig scherm Mensen in Minnesota gaan de straat op nadat een zwarte man door de politie is doodgeschoten. © AFP

De spanning in Minnesota loopt de laatste weken flink op, vanwege de rechtszaak tegen Chauvin. George Floyd werd op 25 mei vorig jaar aangehouden in Minneapolis nadat hij een pakje sigaretten zou hebben afgerekend met een vervalst biljet van 20 dollar. Tijdens de aanhouding drukte Chauvin minutenlang met zijn knie op de nek van het slachtoffer. Uiteindelijk verloor Floyd het bewustzijn. Zijn dood leidde wereldwijd tot een storm van verontwaardiging. In tal van plaatsen in en buiten de Verenigde Staten werd massaal gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig geweld.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: