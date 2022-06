Opnieuw oud-medewerker Trump vervolgd in onderzoek bestorming Capitool

Navarro heeft volgens de aanklacht geweigerd te getuigen over de gebeurtenissen, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. Ook zou hij bepaalde documenten niet hebben overhandigd. De oud-medewerker van Trump adviseerde de president onder meer over handelskwesties en had ook zitting in diens ‘coronataskforce’.

Het is de tweede keer dat een prominent oud-medewerker van de Republikein vervolgd wordt in het parlementsonderzoek naar de ongeregeldheden bij het Capitool. Steve Bannon, een andere oud-strateeg van Trump, moet zich ook voor de rechter verantwoorden. Ook hij weigerde te getuigen voor de parlementaire onderzoekscommissie.

Het Huis van Afgevaardigden had in april gestemd voor vervolging van Navarro voor minachting. Ook voor het vervolgen van Daniel Scavino, een andere voormalig medewerker van Trump in het Witte Huis, was een meerderheid. The New York Times meldt echter dat de aanklacht tegen Scavino niet wordt doorgezet. Ook tegen oud-stafchef Mark Meadows zou justitie geen vervolging meer instellen.