Opnieuw overlevende bloedbad Parkland dood aangetroffen

Door het nieuwe overlijdensgeval wordt de roep om betere psychische begeleiding van de leerlingen steeds luider. ,,Het is de hoogste tijd voor de wetgevende macht in Florida om de helpende hand toe te steken’', aldus Jared Moskowitz, directeur noodhulp in Florida en een voormalige vertegenwoordiger van de staat van Parkland, op Twitter.



David Hogg, die de schietpartij in 2018 overleefde en sindsdien strijdt tegen vuurwapenbezit op scholen, zei dat de nood voor mentale begeleiding groot is. ,,Hoeveel doden moeten er nog vallen onder onze kinderen, voor de scholen actie gaan ondernemen?’’, zo twitterde hij. ,,We zouden al het geld dat politici willen spenderen aan het bewapenen van docenten moeten gebruiken voor iets dat daadwerkelijk levens zal redden, namelijk mentale hulpverlening in de scholen.’’