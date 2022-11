Opnieuw Russische raketaanvallen op infrastructuur in Oekraïense steden, dashcambeelden tonen zware ontploffing in Dnipro

Gouverneur Maksym Marchenko meldde op Telegram dat Odesa voor de eerste keer in weken is gebombardeerd. Volgens Marchenko werd belangrijke infrastructuur in de havenstad geraakt. Hij waarschuwt voor ‘een massale raketaanval op het hele grondgebied van Oekraïne’.

De Oekraïense premier Denys Shmyhal bevestigt dat Rusland infrastructuur voor gasproductie en een grote rakettenfabriek, ‘Pivdenmash’, in Dnipro heeft aangevallen. Dat meldt persagentschap ‘Interfax’. ,,Er vliegen nu raketten over Kiev. Nu bombarderen ze onze gasfaciliteiten, onze bedrijven in Dnipro en Yuzhmash”, zei de premier op een conferentie. Over welke gasfaciliteiten hij het precies had, is niet duidelijk.

Volgens de autoriteiten van Kiev kon de Oekraïense luchtafweer nog twee kruisraketten en vier drones van Iraanse makelij vernietigen.

‘Naïeve tactiek van laffe verliezers’

Ook de Oekraïense stafchef Andriy Yermak heeft gereageerd op de aanvallen. ,,De vijand denkt dat hij met aanslagen op onze energie onze verdediging kan verzwakken (...). Dat is een naïeve tactiek van laffe verliezers waarvoor we klaar zijn”, aldus Yermak. ,,Oekraïne heeft al erg moeilijke aanvallen doorstaan, die niet de resultaten opleverden waarop de Russische lafaards rekenden. We blijven doorgaan.”

Verschillende steden zouden nu kampen met stroomonderbrekingen. ,, Poetin wil miljoenen mensen elektriciteit en verwarming ontnemen te midden van vriestemperaturen. Stuur Oekraïne meer lucht- en raketafweersystemen om deze tragedie af te wenden. Vertragingen kosten levens”, zei de woordvoerder van het Oekraïense buitenlandministerie Oleg Nikolenko.

Gisterenavond zouden al explosies gehoord zijn in de bezette stad Dzjankoj, in het noorden van het schiereiland de Krim. Volgens Oekraïense media werd daarbij een Russisch vliegveld gebombardeerd.

