Opnieuw tienduizenden Hongkongers de straat op tegen omstreden uitleveringswet

De uitleveringswet zou het onder meer mogelijk maken verdachten uit te leveren aan China. De protesten tegen de wet werden woensdag met geweld uit elkaar geslagen. De politie zette toen traangas en rubber kogels in. De demonstranten dragen daarom nu spandoeken met teksten als ,,Niet schieten, we zijn Hongkongers". Ook in de dagen na woensdag werd er massaal geprotesteerd.



Lam zei gisteren op een persconferentie dat het voorstel wordt opgeschort, maar niet wordt ingetrokken. De regeling moet volgens haar voorkomen dat criminelen zich kunnen schuilhouden in Hongkong. Lam wil nu eerst het draagvlak voor het plan vergroten. ,,We gaan meer uitleggen en luisteren naar de verschillende zienswijzen in de samenleving.” Er is niet vastgelegd hoe lang dat proces gaat duren.