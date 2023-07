Opnieuw tienduizenden mensen de straat op in Israël tegen justitiehervorming

In meerdere steden in Israël zijn zaterdag opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de omstreden justitiehervorming die de regering van Benjamin Netanyahu wil doorvoeren. Volgens lokale media waren er alleen in de hoofdstad Tel Aviv al meer dan 150.000 actievoerders bijeen.

Het was al de 28ste zaterdag van protesten sinds de regering de hervormingsplannen in januari bekendmaakte. Het gaat onder meer om een voorstel dat rechters van het Hooggerechtshof de mogelijkheid ontneemt om te oordelen over de ‘redelijkheid’ van een regeringsbeslissing. Ook krijgt het parlement meer macht.

Dinsdag kwam Israël ook al vrijwel tot stilstand vanwege massaal protest tegen de plannen, nadat in de late maandagavond en daaropvolgende nacht het Israëlische parlement in eerste lezing instemde met de plannen. Snelwegen werden geblokkeerd, tienduizend mensen trokken naar de internationale luchthaven en er werd gedemonstreerd bij het parlement en de Amerikaanse ambassade.

De politie greep daarbij harder in dan bij eerdere protesten: in de grote steden werden waterkanonnen ingezet en er werden tientallen mensen gearresteerd. Het waren de eerste massale protesten sinds het ontslag van de politiecommissaris van Tel Aviv, Ami Esched. Hij nam vorige week ontslag omdat de minister van Nationale Veiligheid hem wilde degraderen: Esched weigerde harder in te grijpen bij demonstraties, omdat deze grotendeels vreedzaam verlopen.

Vrees voor corruptie en willekeur

Als de regeringsplannen inderdaad doorgaan, mag het Hooggerechtshof beslissingen van de regering, ministers en gekozen functionarissen niet meer nietig verklaren door ze als ‘onredelijk’ te bestempelen. Critici vrezen dat het wetsvoorstel kan leiden tot corruptie en de willekeurige invulling van hoge functies. Zo zou de overheid voortaan rechters kunnen benoemen. Nu doet een onafhankelijke commissie dat nog.

Van de 120 parlementsleden stemden er 64 maandagnacht na een urenlang debat voor de wet. 56 leden stemden tegen. Er volgen nog twee stemmingen voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt. Naar verwachting zal dat eind deze maand zijn.

De veranderingen werden in januari voorgesteld door de regering van premier Benjamin Netanyahu, die de nacht zaterdag doorbracht in het ziekenhuis nadat hij eerder op de dag was opgenomen met vermoedelijk uitdrogingsverschijnselen. Het regeringsvoorstel leidde tot een van de grootste protestbewegingen ooit in het land, met vrijwel wekelijks massale straatprotesten.

Volledig scherm © REUTERS