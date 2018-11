Opnieuw walvissen aangespoeld op kust Nieuw-Zeeland

Volgens het Department of Conservation (DOC) spoelden de dieren aan in Hanson Bay. Donderdagavond kreeg de instantie de melding dat een groep van ruim tachtig walvissen zich in de baai bevond. Omdat het te laat was om te handelen, besloot het team in de ochtend terug te keren. Daar bleek dat tussen de dertig en veertig walvissen inmiddels weer in zee lagen.



51 walvissen lagen nog op het strand, een van hen was nog in leven. Uiteindelijk is besloten om ook dit dier uit zijn lijden te verlossen. ,,Het was niet waarschijnlijk dat we dit dier nog konden redden. Helaas hebben we de beslissing moeten nemen om het dier in te laten slapen”, legt Dave Carlton, operationeel manager bij DOC Chatham Islands Operations uit. ,,Dit is altijd een vreselijke beslissing om te nemen.”



De organisatie werkt samen met de lokale bevolking om de dieren ter plaatse te begraven. Eerst worden monsters genomen van de dieren, die vervolgens naar wetenschappers van Massey University worden gestuurd voor onderzoek.