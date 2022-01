Opnieuw wolf gespot in de Antwerpse haven: ‘De vraag is of het dier zich er gesetteld heeft’

ANTWERPEN - Op WhatsApp circuleren nieuwe videobeelden van een rennende wolf op de Scheldelaan in Antwerpen, meldt Het Laatste Nieuws. Na het bezoek van wolf Asterix op tweede kerstdag is dit de tweede keer in korte tijd dat een ‘zwervende’ wolf de Antwerpse haven bezoekt. “Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een wolf twee keer in de haven belandt, tenzij hij zich er settelt”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

De video, van een nog onbekende autobestuurder, zou op 15 januari dit jaar op de Scheldelaan gemaakt zijn. “De locatie klopt zeker”, zegt wolvenkenner Jan Loos. “Maar we twijfelen of deze video wel die avond gemaakt is. Voor hetzelfde geld filmde deze bestuurder de wolf wel op 26 december, en zijn het gewoon extra beelden van wolf Asterix.” Deze laatste heeft zijn naam te danken omdat hij opdook in de buurt van het bedrijf Tabaknatie Asterix.

Klaas of Asterix?

Als de wolf in kwestie toch op 15 januari gespot zou zijn bij de Antwerpse haven, is de kans klein dat het om Asterix gaat. “Een wolf blijft geen drie weken in de haven hangen, behalve als hij zich er settelt. Maar Asterix zit in het Prinsenpark in Retie en werd op 2 januari al gespot in de gemeente Kasterlee. We vermoeden dat het om wolf Klaas gaat, ook een zwerver. Het zou kunnen dat hij tijdens zijn verkenningstochten de Schelde gevolgd is en in de haven terechtkwam.”

Al sluit Jan Loos ook niet uit dat het om een nieuw exemplaar gaat. “Sinds 28 november vermoeden we dat er vier wolven in de Antwerpse regio ronddwalen, de wolvenpuzzel is complex aan het worden. Zolang we niet weten of de datum van het filmpje klopt, kunnen we niets met zekerheid zeggen.”

West-Brabant

Schapenhouders in onder meer Hooge Zwaluwe, Dinteloord, Steenbergen, Halsteren, Nieuw-Vossemeer, Wouw en Wouwse Plantage telden eind vorig jaar tezamen zeker veertig, vijftig dieren die ten prooi vielen aan wolvenbeten. Wolvenwaarnemers menen op foto's en filmpjes die in West-Brabant gemaakt zijn, Klaas en Asterix te herkennen.

Volledig scherm Wolf Asterix werd op tweede kerstdag gespot op de Noorderlaan in Antwerpen en in de Antwerpse haven. © rv