Opruimingsdienst VS haalt uit één huis 180 verwaarloosde honden en katten

Familiedra­ma in apparte­ment: man (33) brengt zwangere partner (28) en zoontje (5) om het leven en geeft zich aan bij politie

Een 33-jarige man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn 28-jarige zwangere partner en een 5-jarig jongetje om het leven gebracht. De dader gaf zich daarna aan bij de politie. Het drame gebeurde in een appartementsgebouw in de Werkplaatsstraat in het Belgische Dendermonde. Er werd bloed van de dader afgenomen om na te gaan of de man onder invloed was.

3 december