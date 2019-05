Opvarenden ‘mazelenschip’ ook in Curaçao niet van boord, overheid roept op tot vaccineren

De Freewinds vertrok zondag uit Curaçao en een dag later werd het schip onder quarantaine geplaatst in Saint Lucia, nadat een bloedonderzoek bevestigde dat een vrouwelijk bemanningslid de mazelen had. Bemanning en passagiers, in totaal zo’n driehonderd, mochten het schip niet verlaten. Vandaag legde het weer aan in de haven van Curaçao, de vaste basis van het cruiseschip.



Volgens de overheid zullen de opvarenden volgens internationale regels worden gecontroleerd, voordat ze van het schip af mogen. De gezondheidsdienst wil bijvoorbeeld weten wie er wel en niet is gevaccineerd of de ziekte eerder heeft gehad. ,,Op basis daarvan kunnen we ervoor zorgen dat alleen de mensen van boord gaan die geen risico vormen’’, zegt Gerstenbluth tegen het Antilliaans Dagblad.



Zo moet worden voorkomen dat de mensen die zonder dat ze het weten besmet zijn (de ziekte openbaart zich pas na één tot twee weken, red.) op het vliegtuig stappen en het virus over de wereld verspreiden.