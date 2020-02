Opvolger Merkel geeft partijvoorzitterschap op en is niet meer in de race als bondskanselier

Kramp-Karrenbauer maakte het nieuws bekend aan haar partij na een gesprek met bondskanselier Merkel, melden Duitse media. “AKK” zoals ze wordt genoemd, wil de voorzittershamer van de CDU van de zomer overdragen. Ze lag de afgelopen dagen onder vuur door haar optreden bij de politieke rel over de verkiezing van de nieuwe premier in de deelstaat Thüringen. Die werd verkozen met de steun van de rechts-populistische partij AfD, de liberale FDP én de regionale afdeling van de CDU.

Kramp-Karrenbauer veroordeelde de samenwerking met de AfD scherp en eiste nieuwe premiersverkiezingen. ,,De beslissing van de CDU om zich tegen ons advies in niet te onthouden van stemming in de derde ronde, was fout.’’ De CDU kan volgens haar geen deelstaatpremier ondersteunen die bij het nemen van beslissingen is aangewezen op AfD-stemmen. ,,Dat verbiedt ons besluitvormingsproces in de partij,” zei ‘AKK’.

De CDU-afdeling in Thüringen legde de kritiek van de partijleider echter naast zich neer. Pas nadat bondskanselier Angela Merkel zich met de zaak had bemoeid, veranderden de christendemocraten in de deelstaat van standpunt en zegden ze hun steun aan de nieuwe premier op.

De bemoeienis van Merkel, die tussenbeide kwam terwijl ze op zakenreis in Zuid-Afrika was, wees volgens Duitse media al op een ‘bestuursprobleem’ van Kramp-Karrenbauer als partijvoorzitter. “Normaliter reageert de bondskanselier niet vanuit het buitenland in zaken zoals deze”, luidde het. Toen ze zaterdag na terugkeer in Duitsland meteen een crisisoverleg over de zaak organiseerde van christen- en sociaaldemocraten, die samen de grote coalitieregering vormen, namen de speculaties in de media over het ‘falen’ van AKK toe.